Haberler

CHP'li Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde tutuklu belediye başkanları için basın açıklaması yaptı. Hükümeti eleştirerek, tutuklamaların aileleri de etkilediğini savundu ve partilerinin iktidar yürüyüşüne vurgu yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin Kadın Kolları üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde tutuklu belediye başkanları için basın açıklaması yaptı.

Haklarındaki soruşturmalar sebebiyle bazı CHP'li belediye başkanlarının tutuklu olduğunu hatırlatan Kaya, soruşturmalar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Tutuklananların ailelerinin de cezalandırıldığını, hedef alındığını ileri süren Kaya, Bakanlığın bu iddialara karşı sessiz kaldığını savundu.

Partisinin bir iktidar yürüyüşü içinde olduğunu, bahse konu belediye başkanlarının da kararlılıkla bu yürüyüşe destek verdiğini aktaran Kaya, "Gerçeklik, sadece işini yaptığı için tek başına büyüttüğü evladının doğum gününde gözaltına alınıp, demir kapıların arkasına konulan ama yine de geri adım atmayan kadınların hakikat mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

"Bizi tehdit etmeye kalkarsanız, sizi AR-15 ile vuracağız"
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda