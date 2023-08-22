CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 2024 yerel seçim çalışmalarına yönelik toplantı düzenledi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, tüm illerdeki kadın kolu başkanlarının katılımıyla 'Eşitlik Gelecek' başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıda, yerel seçim hazırlıkları açıklandı ve plaket takdim edildi. Ayrıca Anıtkabir ziyareti ve parti genel merkezindeki toplantı da gerçekleştirilecek.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 2024 yerel seçim çalışmalarına yönelik tüm illerdeki kadın kolu başkanlarının katılımıyla "Eşitlik Gelecek" başlıklı toplantı düzenledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yerel seçime ilişkin hazırlıkları açıklayacak.

Bugün başlayan ve 2 gün daha sürecek "Eşitlik Gelecek" konulu toplantının ilk gününde Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ve il kadın kolları başkanlarına plaket takdim etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, yarın saat 09.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla parti genel merkezinde saat 14.00'te toplantı düzenlenecek.

Kılıçdaroğlu ve Nazlıaka'nın konuşma yapacağı toplantıda, siyaset bilimci Prof. Dr. Serpil Sancar da "Siyasetin Cinsiyeti: Siyasal Partilerde Cinsiyet Eşitliği" üzerine sunum gerçekleştirecek.

Toplantının son gününde Erimtan Müzesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Başkent Ankara" sunumu yapılacak.

"Belediye sayımızı iki katına çıkarmaya kararlıyız"

Nazlıaka, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 0-5 farkla kazandıkları ve kaybettikleri seçim bölgelerine yönelik özel çalışma başlattıklarını belirterek, "Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 0-5 oy farkla kaybettiğimiz 43 ilçe için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye sayımızı iki katına çıkarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.