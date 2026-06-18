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CHP'li Yeter: Çağatay Başkanımızın görevden alınması kararını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz

CHP'li Yeter: Çağatay Başkanımızın görevden alınması kararını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz
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CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter tepki gösterdi. Yeter, MYK kararını doğru bulmadıklarını ve tanımadıklarını açıkladı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kararını doğru bulmadıklarını ve tanımadıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasının ardından bugün CHP meclis grubuyla olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, Güç'ün görevden alınması ilişkin MYK kararına tepki gösterdi. Güç'ün yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün atanmasına ilişkin süreci değerlendiren Yeter, "Grubumuzun genel kanaati şudur; Çağatay Başkanımızın görevden alınması ve il yönetiminin tasfiye edilmesine yönelik Merkez Yönetim Kurulu kararı doğru değildir. Bu kararı doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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