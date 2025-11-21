Haberler

CHP İstanbul İl Kongresi davasında mahkemeden yeni Gürsel Tekin kararı

CHP İstanbul İl Kongresi davasında mahkemeden yeni Gürsel Tekin kararı
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada mahkeme duruşmayı 27 Şubat'a erteledi. Gürsel Tekin kayyum olarak görevine devam devam edecek.

  • İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi iptali davasında Gürsel Tekin'in kayyımlığına devam kararı verdi.
  • Mahkeme, İlçe Seçim Kuruluna yeni seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.
  • Dava 27 Şubat tarihine ertelendi ve dosyanın İstinaf'tan dönmesi bekleniyor.

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim atanmıştı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK DEVAM EDECEK

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme, Gürsel Tekin'in kayyımlığına 'devam' kararı verdi. Ayrıca, İlçe Seçim Kuruluna müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine, dosya İstinaf 'tan dönmesinin beklenmesine karar vererek davayı 27 Şubat'a erteledi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu kadar da kanun tanımazlar Adelet olmuş oyuncak

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
