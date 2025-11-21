CHP İstanbul İl Kongresi davasında mahkemeden yeni Gürsel Tekin kararı

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim atanmıştı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK DEVAM EDECEK

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme, Gürsel Tekin'in kayyımlığına 'devam' kararı verdi. Ayrıca, İlçe Seçim Kuruluna müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine, dosya İstinaf 'tan dönmesinin beklenmesine karar vererek davayı 27 Şubat'a erteledi.