CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri 'SaBıKa Holding' broşürü davasında

CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 sanığın, 'SaBıKa Holding' isimli broşürü dağıtmalarına ilişkin 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, bir sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

SİNEM NAZLI DEMİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 sanığın, "SaBıKa Holding" isimli broşürü dağıtmalarına ilişkin 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, bir sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan "SaBıKa Holding" isimli broşürü dağıttıkları gerekçesiyle, aralarında CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyası, katılımcı çokluğu nedeniyle İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Seçkin Aybar, Cem Özçelik, Cem Aydın, Gözde Fil, Oğuz Kemal Yakar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"YAPTIĞIM EYLEMİN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sanık Seçkin Aybar savunmasında, CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla broşürleri dağıttığını ve bunun suç olmadığını söyledi. Aybar, "CHP İstanbul Beşiktaş İlçe Örgütü'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. İddianameye konu broşürlerin, genel merkezin talimatı doğrultusunda dağıtımını yaptım. Ana muhalefet partisinin bir üyesi ve yöneticisi olarak özgür siyaset yapma hakkımın olduğunu düşünüyorum. İktidarı eleştirme faaliyeti kapsamında broşürleri dağıttım. Yapmış olduğum eylemin suç olduğunu düşünmüyorum. Broşürde yer alan ifadelerin hakaret içeren, suç unsuru olmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

"BROŞÜRLER GENEL MERKEZİN TALİMATIYLA DAĞITILMŞTIR"

CHP İstanbul Beşiktaş İlçe Ögütü'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan sanık Cem Özçelik de "Genel merkezin göndermiş olduğu broşürler yine genel merkezin talimatı ile dağıtılmıştır. Dağıtılan broşürlerde suç unsurunun olduğunu düşünmüyorum" dedi ve beraatını talep etti.

Tüm sanıkların avukatlığını üstlenen İsmail Emre Telci, "Sanıkların savunmalarına iştirak ediyoruz. Gelecek celse ayrıntılı beyanda bulunacağız" dedi.

MAHKEME ZORLA GETİRME KARARI VERDİ

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık CHP Gençlik Kolları Şişli İlçe Başkanı Burak Aluçlu'nun zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP Genel Merkezi tarafından ekim 2021'de Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı "SaBıKa Holding" başlıklı broşür hazırlaması ve dağıtılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı.

CHP'nin İstanbul'daki il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplamda 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.