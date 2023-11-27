CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik DİSK ve İstanbul Barosu'nu ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki parti heyeti, DİSK ve İstanbul Barosu'nu ziyaret ederek adalet nöbetinin sonlandırılması ve devam edecek mücadelelerin duyurusunu yapacakları basın açıklamasına davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki parti heyeti, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ve İstanbul Barosu'nu ziyaret etti. Çelik, çarşamba günü İstanbul Adliyesi önünde adalet nöbetinin sonlandırılması ve bundan sonra devam edecek demokratik mücadelelerin duyurusunu yapacakları basın açıklamasına DİSK'i ve İstanbul Barosu'nu davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki parti heyeti, Beşiktaş'ta bulunan DİSK Genel Merkezi'ni ve Taksim'deki İstanbul Barosu'nu bugün ziyaret etti. Çelik'in DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile yaptığı görüşmede, emekçilerin ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı yoksulluk gündeme geldi. Çerkezoğlu, geçtiğimiz günlerde "gelirde adalet, vergide adalet" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yaptıkları yürüyüş hakkında Çelik'i ve parti heyetini bilgilendirdi.

Özgür Çelik ve CHP heyeti, DİSK'in ardından İstanbul Barosu'nu ziyaret ederek Baro Başkanı Filiz Saraç ve yönetim kurulu ile bir görüştü. Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP)Hatay Milletvekili Can Atalay'ın üzerinden başlayan, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında devam eden krizin konuşulduğu görüşmede Çelik, iktidarın yargıyı dizayn etme girişimlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

"NÖBETLER YOĞUN KATILIMLI GERÇEKLEŞTİ"

CHP olarak Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa'ya dönük bu müdahaleye karşı durduklarını vurgulayan Çelik, geçen haftalarda Fatih'teki Sirkeci Büyük Postane önünde ve ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde güçlü ve kalabalık basın açıklamaları gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sonrasında İstanbul Adliyesi önünde 10 gün süren ve her gün CHP'li 3 ilçe örgütünün ve yurttaşların katılımıyla süren "adalet nöbeti" başlattıklarını belirten Çelik, bu nöbetlerin de yoğun katılımlı geçtiğini dile getirdi.

"DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, çarşamba günü İstanbul Adliyesi önünde adalet nöbetinin sonlandırılması ve bundan sonra devam edecek demokratik mücadelelerin duyurusunu yapacakları basın açıklamasına DİSK'i ve İstanbul Barosu'nu davet etti. Çelik, heyetler aracılığıyla toplumun tüm kesimlerinin bu açıklamaya katılım sağlaması için meslek örgütleriyle, barolarla, sendikalarla ve demokratik kitle örgütleriyle görüştüklerini ve daha fazla iş birliği için görüşmelere devam edeceklerinin mesajını verdi.