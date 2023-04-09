CHP'nin İstanbul listesinde hangi isimler var? İşte milletvekili adayları

CHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. İstanbul 1, 2, ve 3. bölge aday listesi belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı 1. bölgeden, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 3. bölgeden aday gösterildi.

14 Mayıs Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulması gereken isimler için tanınan süre bugün 17.00'de bitiyor. AK Parti ve İyi Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.

İSTANBUL'DA İSİMLER NETLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölge aday listesi belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'dan aday gösterildi.

İşte İstanbul listesi:

İstanbul 1. Bölge

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

FETHİ AÇIKEL

GÖKHAN GÜNAYDIN

BİROL AYDIN

AHMET ERSAGUN YÜCEL

ELİF ESEN

HASAN KARAL

CEMAL ENGİNYURT

SELİM TEMURCİ

ALİ GÖKÇEK

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU

SEVGİ KILIÇ

OLGUN ÇELİK

DOĞAN ÇAKMAK

KENAN OTLU

EFENDİ ARGUNŞAH

MURAT KANTEKİN

AYSEMİN GÜLMEZ

AHMET CAN YILMAZ

EBRU ZOR

ERDOĞAN ERDEN

FÜSUN SÖKMEZ

NEJLA ERDEM

BÜLENT KULKULOĞLU

GÜLLÜ SARAN

YÜCEL OTO

NEJDET AY

ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

HAKAN BEKAR

DURSUN CAN KIRTORUN

MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

HALE DİLEK TOSUN

ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

İstanbul 2. Bölge

NAMIK TAN

YUNUS EMRE

GÖKAN ZEYBEK

KADRİ ENİS BERBEROĞLU

MUSTAFA KAYA

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

İSA MESİH ŞAHİN

EVRİM RIZVANOĞLU

BERNA SUKAS

FUAT YILDIRIM

ONUR AYDIN

IŞIK ÖĞÜTÇÜ

SONER ÖZİMER

MEHMET ALİ YÜKSEL

ŞABAN KARAASLAN

ELMAS ARUS

MUHARREM NACİ TEMİZ

SEVİM YALINKILIÇ

GÖZDE FİL

BÜLENT ÜTEBAY

MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER

YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI

ALİ ARMAN

BEDİA BÜYÜKGEBİZ

ÖZGÜR NEMUTLU

EZGİ PEKŞEN

REFİK ERSİN EROĞLU

İstanbul 3. Bölge