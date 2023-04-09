CHP'nin İstanbul listesinde hangi isimler var? İşte milletvekili adayları
Politika Haberleri
CHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. İstanbul 1, 2, ve 3. bölge aday listesi belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı 1. bölgeden, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 3. bölgeden aday gösterildi.
14 Mayıs Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulması gereken isimler için tanınan süre bugün 17.00'de bitiyor. AK Parti ve İyi Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.
İSTANBUL'DA İSİMLER NETLEŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölge aday listesi belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'dan aday gösterildi.
İşte İstanbul listesi:
İstanbul 1. Bölge
- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
- FETHİ AÇIKEL
- GÖKHAN GÜNAYDIN
- BİROL AYDIN
- AHMET ERSAGUN YÜCEL
- ELİF ESEN
- HASAN KARAL
- CEMAL ENGİNYURT
- SELİM TEMURCİ
- ALİ GÖKÇEK
- SUAT ÖZÇAĞDAŞ
- ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
- SEVGİ KILIÇ
- OLGUN ÇELİK
- DOĞAN ÇAKMAK
- KENAN OTLU
- EFENDİ ARGUNŞAH
- MURAT KANTEKİN
- AYSEMİN GÜLMEZ
- AHMET CAN YILMAZ
- EBRU ZOR
- ERDOĞAN ERDEN
- FÜSUN SÖKMEZ
- NEJLA ERDEM
- BÜLENT KULKULOĞLU
- GÜLLÜ SARAN
- YÜCEL OTO
- NEJDET AY
- ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
- HAKAN BEKAR
- DURSUN CAN KIRTORUN
- MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
- HALE DİLEK TOSUN
- ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
İstanbul 2. Bölge
- NAMIK TAN
- YUNUS EMRE
- GÖKAN ZEYBEK
- KADRİ ENİS BERBEROĞLU
- MUSTAFA KAYA
- YÜKSEL MANSUR KILINÇ
- İSA MESİH ŞAHİN
- EVRİM RIZVANOĞLU
- BERNA SUKAS
- FUAT YILDIRIM
- ONUR AYDIN
- IŞIK ÖĞÜTÇÜ
- SONER ÖZİMER
- MEHMET ALİ YÜKSEL
- ŞABAN KARAASLAN
- ELMAS ARUS
- MUHARREM NACİ TEMİZ
- SEVİM YALINKILIÇ
- GÖZDE FİL
- BÜLENT ÜTEBAY
- MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
- YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
- ALİ ARMAN
- BEDİA BÜYÜKGEBİZ
- ÖZGÜR NEMUTLU
- EZGİ PEKŞEN
- REFİK ERSİN EROĞLU
İstanbul 3. Bölge
- ENGİN ALTAY
- ERDOĞAN TOPRAK
- TÜRKAN ELÇİ
- İLHAN KESİCİ
- ZEYNEL EMRE
- MUSTAFA YENEROĞLU
- BÜLENT KAYA
- DOĞAN DEMİR
- ÖZGÜR KARABAT
- MEDENİ YILMAZ
- TURAN TAŞKIN ÖZER
- DORUK BULUT
- OĞUZ KEMAL YAKAR
- TURGAY ÖZCAN
- FEVZİ DONAT
- UTKU CANER ÇAYKARA
- HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
- BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
- RECEP KARAKOÇ
- BURAK YILDIRIM
- EDA KURT
- KAZIM ÖZEREN
- MARGARİT DİKME
- MEHTAP ALBAYRAK
- NAZLI AKYÜZ
- ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
- SİNAN KARAHAN
- SİNEM ÖZCAN
- SÜLEYMAN ŞAFAK
- CEMAL DOĞAN
- HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
- TURGUT KOÇ
- SERVER GÖKMEN
- ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
- NEŞE KIYIK
- YAREN KARACA