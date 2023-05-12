CHP, İstanbul'da sahte broşür dağıtımını tespit etti

CHP, İstanbul'da AKP'li Esenler Belediyesi çalışanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilcisi Şeref Yumurtacı'yı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte bir broşürü dağıtırken tespit etti ve video kaydını aldı. Olayı emniyete bildiklerini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Valiliğini göreve davet ettiğini, İl ve ilçe seçim kurullarından da sahte broşürlerin toplatılması yönünde kararı beklediklerini belirtti. Kaftancıoğlu, "Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız gideceksiniz" dedi.

Muhalefet partilerine yönelik saldırılar sürerken, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, seçim bölgesi olan Esenler'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı kullanılarak hazırlanan sahte broşürleri dağıtan bir grubu tespit etti. Ütebay, sahte broşürü dağıtanlara tepki gösterirken, aynı zamanda onları kayda aldı.

"NE KADAR ALÇAKLIK YAPARSANIZ YAPIN SON ÇIRPINIŞLARINIZ, GİDEÇEKSİNİZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından dün gece saat 03.00 civarında bir paylaşımda bulunarak, sahte broşürlerin dağıtanlara suçüstü yaptıklarını bildirdi. Söz konusu video kaydını da hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, olayı emniyete bildirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Esenler Belediyesi çalışanı ve Esenler TÜGVA temsilcisi Cumhurbaşkanı adayımızın imzasıyla sahte CHP broşürü yapıp dağıtırken suç üstü yakalanıyor. Şu anda emniyetteler. İstanbul Valiliği'ni gereğini yapmaya davet ediyorum. ve ayrıca İl Seçim ve İlçe Seçim kurullarından orijinal broşürlerimizin şekli taklit edilerek üretilen sahte broşürlerin kolluk marifetiyle toplatılması kararını da hızlıca bekliyoruz. Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız, gideceksiniz.

Bu arada sahte broşür yapan ve dağıtırken yakalanan şahıs daha dün Esenler Emniyet Müdürü'nü ziyarete gitmiş. Şu anda ise Esenler Emniyeti'nde 'Savcı talimat vermiyor, suç unsuru olmayabilir, bir şey yapamayız vs.vs.' diyor olmalarının da sebebi anlaşıldı böylece. 'Bu broşürlerde suç unsuru yoktur' diye bir karar verilirse eğer, yarından itibaren tüm İstanbul'a AKP şablonunda logolarını kullanarak Erdoğan imzasıyla yaptıklarının söylediklerinin (bizde yalan olmaz) dağıtılması suç olmaz bu durumda. Öyle değil mi?"