CHP, İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partinin İstanbul'daki 7 ilçe yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tekin, " Cumhuriyet Halk Partisi ; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez" dedi.

Bu nedenle ilgili ilçe başkanları ve yönetimlerinin görevlerinden alındığını; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiğini belirten Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur" dedi.

Açıklamaya göre görevden alınan ilçe başkanlıkları ve yönetimleri şöyle:

"CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı