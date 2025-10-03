Haberler

CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği kongrenin iptali istemiyle açılan dava bugün yeniden görüldü. Mahkeme, CHP'nin reddi hâkim talebini reddederken, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmetti. Dava 21 Kasım'a ertelendi.

CHP'de uzun süredir tartışma konusu olan İstanbul İl Kongresi davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, CHP'nin reddi hâkim talebini reddetti ve daha önce aldığı ara karar kapsamında atadığı kayyum heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Buna göre, Gürsel Tekin ve ekibi kayyum sıfatıyla CHP İstanbul İl Örgütü'nü yönetmeyi sürdürecek.

DAVA 21 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararla ilgili istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti. Dava, 21 Kasım tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan dava sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi geçersiz sayarak 2 Eylül'de Çelik'i görevden almış, yerine kayyum heyeti atamış ve başına Gürsel Tekin'i getirmişti.

Bu kararın ardından CHP, 24 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmiş ve Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak Gürsel Tekin, kısa süre sonra partiden ihraç edilmişti.

Aynı mahkeme, söz konusu olağanüstü kongrenin de durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kongrenin yapılmasında sakınca görmemişti. Çelik, bu kongreden sonra YSK'den mazbatasını alarak yeniden göreve başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonların beklediği kira artış oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.