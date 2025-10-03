CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP'de uzun süredir tartışma konusu olan İstanbul İl Kongresi davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, CHP'nin reddi hâkim talebini reddetti ve daha önce aldığı ara karar kapsamında atadığı kayyum heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Buna göre, Gürsel Tekin ve ekibi kayyum sıfatıyla CHP İstanbul İl Örgütü'nü yönetmeyi sürdürecek.

DAVA 21 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararla ilgili istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti. Dava, 21 Kasım tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan dava sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi geçersiz sayarak 2 Eylül'de Çelik'i görevden almış, yerine kayyum heyeti atamış ve başına Gürsel Tekin'i getirmişti.

Bu kararın ardından CHP, 24 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmiş ve Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak Gürsel Tekin, kısa süre sonra partiden ihraç edilmişti.

Aynı mahkeme, söz konusu olağanüstü kongrenin de durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kongrenin yapılmasında sakınca görmemişti. Çelik, bu kongreden sonra YSK'den mazbatasını alarak yeniden göreve başlamıştı.