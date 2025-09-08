CHP İl Başkanlığı'nın önünde Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası başlayan gerginlik sürüyor. İl başkanlığına gelen Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı.

"İSTERSE KURŞUN ATSINLAR"

Bina önünde açıklamalarda bulunan Tekin, "Her türlü sorularınıza cevap verilecektir. Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız" ifadelerini kullandı.