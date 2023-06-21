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CHP İl Başkanları Genel Merkezde Toplandı

CHP İl Başkanları Genel Merkezde Toplandı

Politika Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda illere dair oluşturulan raporları değerlendirdiklerini ve ortak basın bildirimini yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün parti genel merkezinde toplandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu İstanbul Politika Haberler

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