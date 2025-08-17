CHP Heyeti Sındırgı'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Aytekin'e ziyaretlerinde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı eşlik etti.

Deprem sonrası hem merkezde hem de kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala artçıları süren depremde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda bina hasar aldı. Milletvekilimiz Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, İl Başkanımız Erden Köybaşı, Sındırgı Belediye Başkanımız Serkan Sak ve İlçe Başkanımız Ahmet Alğın ile birlikte ilçe merkezi ve köylerde yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yıkımı devam eden binalarda da incelemelerde bulunduk. Sındırgı'da yaşayan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.