CHP Heyeti Bolu'da Saha Çalışmalarına Başladı

CHP'nin 3 milletvekili ve 1 parti meclisi üyesinden oluşan heyet, Bolu'da saha çalışmasına başladı. Çeşitli kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunacak olan heyet, 3 gün boyunca topladığı veri ve görüşleri parti genel merkezine bildirecek.

CHP, Bolu'da 3 günlük saha çalışması yapmak için Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ile Düzce Milletvekili Talih Özcan, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ve Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ı görevlendirdi. Kente gelen parti heyeti, CHP İl Başkanlığı'nda parti yönetimi ve üyelerle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Parti Meclisi Üyesi Özkoç, Bolu'da elde edilecek verilerin ve geri dönüşlerin, partisinin Ankara'da kurduğu cumhurbaşkanlığı ofisine iletileceğini bildirdi.

'GENEL MERKEZE BİLDİRECEĞİZ'

Bolu'da sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Özkoç, "Biz bunun için milletimizin sesini alacağız, cumhurbaşkanlığı ofisine götüreceğiz ve diyeceğiz ki 'Milletimiz sizden bunu bekliyor, bu doğrultuda çalışmalarınızı yapın.' Parti programımızla ilgili, hükümet programımızla ilgili, milletimiz ne istiyorsa değerli il başkanımın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgütünün koordinatörlüğünde bütün milletimizin kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle, önce belediyemizi ziyaret ederek, ondan sonra da Bolu'ya çalışma alanına dağılarak onların görüşlerini alacağız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine bildireceğiz" dedi.

'BİZİM İÇİN TEK BİR HEDEF VAR İKTİDAR'

Türkiye genelinde elde edilen çalışmalar ışığında parti çalışmalarının şekilleneceğini aktaran Özkoç, "Ondan sonra hızla mitinglerimiz devam edecek. Örgütlerimiz çalışmalarına devam edecek, cumhurbaşkanlığı ofisimiz çalışmalarına devam edecek. Milyonlarca gönüllülerimiz birlikte mücadeleye devam edecekler ve götürebildiğimiz en son nokta aşamasına kadar mücadelemizi zirveye taşıyacağız, bizim için tek bir hedef var iktidar. Bizim için tek bir hedef var, zindandaki arkadaşlarımızı milletimizle kucaklaştırmak. Bizim için tek bir hedef var, milletimizin tekrar zengin, müreffeh ve refah içerisinde yaşamına dönüştürmek" diye konuştu.İl başkanlığı ziyareti basın açıklamasıyla sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, 3 gün boyunca kentteki sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirecek.