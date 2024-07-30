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Özel'den TBMM'den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başıboş köpeklerin uyutulmasını da içeren düzenlemenin TBMM'den geçerek yasalaşması sonrası ilk değerlendirmede bulundu. CHP'li belediyelerin kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap' çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacaklarını belirten Özel, yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." dedi.

Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, kanunun Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesiyle ilgili süreci değerlendireceklerini belirtti. Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." diye konuştu.

"ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI UYGULAMIYOR"

"Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor." diyen Özel, Anayasa Mahkemesinin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini belirtti. Kanuna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle CHP grubuna teşekkür eden Özel, şöyle konuştu; "Grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyor, yanlışlara engel oluyor. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Muhalefet, toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım."

"KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ"

Özel, CHP'li belediyelerin "kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap' çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacağını" kaydetti. Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapmaya devam edecekler."
CHP grubunun kapalı toplanacağını ve toplantıda milletvekillerine teşekkür konuşması yapacağını dile getiren Özel, "Milletvekillerinin tatili olmaz, yaz dönemi çalışmaları olur. Yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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