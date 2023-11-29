CHP Havza İlçe Başkanlığı, yerel seçim hazırlıkları kapsamında İlçe Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ başkanlık yaptı. İl Başkanı Özdağ, halkçı belediyecilik uygulamasını tüm ilçelere yaymak için çalışacaklarını belirtti.

CHP Havza İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasındaki toplantıya, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ başkanlık yaptı.

CHP Havza İlçe Başkanı Şenel Geçit, yaptığı konuşmada, tüm güçleri ile yerel seçim hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İlçemizde güçlü bir aday ile yerel seçimlere girmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İl Başkanı Mehmet Özdağ, 1989-1999 yıları arasında Samsun'da, Muzaffer Önder'le halkçı belediyecilik uygulamasının en güzel örneklerinin sergilendiğini ifade ederek, "Samsun ve Havza başta olmak üzere tüm ilçelerimizde halkına çağdaş ve halkçı belediyeciliği tanıştırmak için olanca gücümüz ile çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kentin ve ilçenin sorunları ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, CHP Samsun İl Başkanlığı Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kesen, önceki dönem CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ile partililer katıldı.