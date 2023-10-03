CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay'daki deprem sorunlarına dikkat çekti

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, deprem bölgesi Hatay'da yaşanan sorunlara dikkat çekerek "Dün sabaha kadar süren yağışlarda çadırlarda, konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımız çok mağdur oldular. Hatta 45 günde inşa edildiğiyle övünülen Defne Hastanesi her yağışta su basmakta ve hastalar ve yakınları çok mağdur olmaktadır. Dolayısıyla, sadece iş çözüyormuş gibi davranmak doğru bir yaklaşım değil. Hükümetin Hatay özelinde, hatta üç ilçe bazında, özellikle Antakya, Defne ve Samandağ özelinde çok özel çalışmalar yapması gerekmektedir" dedi.

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Servet Mullaoğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın sorunlarına dikkat çekti. Mullaoğlu, şunları kaydetti:

"Depremin üzerinden 7 ay geçmiş olmasına rağmen Hatay'da biz depremin yıkıcı sonuçlarını iliklerimize kadar hissetmeye devam ediyoruz. İlk günden beri hükümet Hatay'a ciddiyetsiz yaklaştı. Biz ilk günden beri devletin bütün imkanlarını seferber edilmesini, Hatay'a pozitif ayrımcılık yapılmasını ifade etmiş olsak da hükümet bu çağrımıza bir türlü kulak vermedi. Bugün gelinen noktada en ufak bir yağışta, rüzgar estiğinde hayatın felç olduğunu görmekteyiz. Nitekim dün yağış yağdı, sabaha kadar süren yağışlarda çadırlarda, konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımız çok mağdur oldular. Hatta 45 günde inşa edildiğiyle övünülen Defne Hastanesi her yağışta su basmakta ve hastalar ve yakınları çok mağdur olmaktadır. Dolayısıyla, sadece iş çözüyormuş gibi davranmak doğru bir yaklaşım değil. Hükümetin Hatay özelinde, hatta üç ilçe bazında, özellikle Antakya, Defne ve Samandağ özelinde çok özel çalışmalar yapması gerekmektedir.

Antakya'nın merkezinde, Defne'nin birçok mahallesinde, Samandağ'ın birçok mahallesinde henüz bir hayat kıpırtısı dahi yok. Dolayısıyla, burada sadece yerel belediyelere, yerel yönetimlere bırakılmayacak kadar çok yıkıcı sonuçların olduğu ortadadır. Bu nedenle hükümetin ciddi bir koordinasyon götürerek, bakanlarımızın ciddiyetle Hatay'ın sorununa eğilerek, bu üç ilçenin özellikle imarında, sorunlarının çözümünde daha ciddi yaklaşmasını bekliyoruz. Şüphesiz bu yıkıcı sonuçların sosyal hayata, esnafa, ticari hayata da çok olumsuz sonuçları olmuştur. O yönde de hükümetin ciddi adımlar atmasını bekliyoruz."