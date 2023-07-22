CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Halk TV ile tüm ilişkisini sonlandırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklamada, Halk TV ile aralarında yapılan anlaşmanın tek taraflı fesih edildiğini ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETTİLER

CHP'li Erdem, yaptığı yazılı açıklamasında, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara 54. Noterliği'nde gönderdiği fesihnamede şu ifadelere yer verildi:

Sayın muhatap, tarafınızla müvekkil Cumhuriyet Halk Partisi arasında, 01.01.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 9.11. numaralı maddesi ile zaten daha önce varsa tarafınızla imzalanmış tüm sözleşmeler sonlanmıştı.

01.01.2023 tarihli sözleşmenin 6.3. maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir.

Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ve sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimiz, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınamayacağını ve bu güne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz.