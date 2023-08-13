CHP Gümüşhacıköy İlçe Kongresi'nde Kudret Taştan ilçe başkanı seçildi

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde yapılan seçimde Kudret Taştan, CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı seçildi. Seçimde 138 delegenin oy kullandığı ve Taştan'ın 74 oy alarak diğer adayı geride bıraktığı belirtildi. Kongreye CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, İl Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve partililer katıldı.