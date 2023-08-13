CHP Gümüşhacıköy İlçe Kongresi'nde Kudret Taştan ilçe başkanı seçildi
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Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde yapılan seçimde Kudret Taştan, CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı seçildi. Seçimde 138 delegenin oy kullandığı ve Taştan'ın 74 oy alarak diğer adayı geride bıraktığı belirtildi. Kongreye CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, İl Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve partililer katıldı.
CHP Gümüşhacıköy İlçe Kongresi'nde Kudret Taştan ilçe başkanı seçildi.
Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde yapılan seçimde mevcut başkan Hasan Topal ve Kudret Taştan yarıştı.
138 delegenin oy kullandığı seçimde 74 oy alan Taştan, CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı seçildi, diğer aday 64 oy aldı.
Kongreye, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, İl Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve partililer katıldı.