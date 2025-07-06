CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından sahneden inerken dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Emir'in vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Emir'in L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu an için açıklama yapmayacaklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAncinsan Toranaga:

Zıplamayan Tayyipçi mi demiş

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