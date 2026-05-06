CHP'li Emir: CHP'nin seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hepimizin siyaset yaptığı zemin; demokratik, çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla yeneceklerse bizi, bu kadroları yenmeleri gerekiyor. CHP'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik statü tartışmalarına ilişkin, "Dün Sayın Genel Başkanımız bu gelişmeler üzerine hem grup toplantısında hem de bugün bir soru üzerine bu konuyu açıklıkla cevaplandırdı. Onun sözlerinin üstüne bir ek yapma ihtiyacımız yok ama bir cümle söyleyeyim. Biz komisyona katılım sürecinde de komisyon çalışmalarında da raporu hazırlarken de bugün de 'Komisyon raporu rafta kalmasın, sözde kalmasın. Gelin hem barışı sağlayacak hem de demokratikleşmeyi sağlayacak adımları hep birlikte atalım' derken tutarlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin sorunlarının aşılması gerektiği noktasında durmaya devam ediyoruz" dedi.

'BİZ HEP MİLLETLE İÇ İÇEYİZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin 38'nci Olağan Kurultayı'na yönelik dava ile ilgili sözlerini hatırlatan Emir, "Sadece bu, millet ile buluşma tarafına bir cevap vereyim. CHP öteden beri ve özellikle 19 Mart darbe sürecinden bu yana milletle iç içe, milletiyle beraber. 'Milli iradeye saygı duyulsun' diye eylemler, mitingler, toplantılar yapan, sokakta, tarlada, fabrikada, üniversite ve yaşamın her alanında bulunan bir partidir, hatta neredeyse tek partidir. Dolayısıyla milletle buluşma fikri için teşekkür ederiz ama biz bunu zaten yapıyoruz. Bu ayın 4'ünde bütün milletvekillerimiz bölgelerinde vatandaşlarımızla buluştu. Önümüzdeki hafta sonlarında tüm kadrolarımızla birlikte sahada olacağız. Vatandaşlarımızı dinleyip, Türkiye'nin yaşadığı süreci ve bu karanlığı nasıl yırtıp atacağımızı; karanlığın içerisinde adalet eksikliği, hukuk devletinin yok edilmesi, Anayasa'nın çiğnenmesi, vatandaşlarımızın açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, umutsuzluğa mahkum edilmesi var. Ayrıca Türkiye'nin aydınlık geleceğini nasıl kuracağımızı konuşacağız. Dolayısıyla biz hep milletimizle birlikteyiz, iç içeyiz" diye konuştu.

'ATEŞLE OYNAYAN EVİNİ YAKAR'

Emir, kurultay davasına ilişkin şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'de yargı biraz bağımsız olsaydı, böyle bir dava olmazdı. Ancak ben davayla ilgili herkesin söylediklerine toptan bir cevap vermek isterim. Türkiye, çok partili siyasi rejime geçmiş ve 75 yıldır da bunu uygulayan, kırık dökük demokrasisini onarmaya çalışan ama demokrasiyi mutlaka yaşama geçirmesi gereken bir ülkedir. Demokrasisiz ekmek, demokrasisiz hukuk, hukuksuz demokrasi ve bunların güvence altına almadığı bir ekonomi yürümüyor, yürümeyecek. Bütün sorunlarımızın altında demokrasi ve adalet açığımız yatıyor. İktidar partisinin, yenemeyeceği birinci partiye 'Ben bunların başkanlarını, yönetimini değiştireyim ve önceden daha kolay yendiğim kadrolar gelsin, bunun üzerinden yarış yapmış gibi olalım. İktidarımıza sahip çıkalım' diyorsa eğer ve bu gerçekleşecekse, o zaman Türkiye'de çok partili siyasi rejimin bitmesi anlamına gelir. Sayın Genel Başkanımız bunu, 'Bizim dairemiz yanarsa apartman yanar. Bizim ağacımız yanarsa orman yanar' diyerek tarif etmektedir. Dolayısıyla bu MHP'nin de sorunudur, diğer siyasi partilerin de sorunudur, AKP'nin de sorunudur. Hepimizin siyaset yaptığı zemin; demokratik, çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla yeneceklerse bizi, bu kadroları yenmeleri gerekiyor. CHP'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor. 'Yok, biz CHP'yi yenemeyiz, öyle görünüyor. Biz daha kolay yendiğimiz kadroların önünü açalım. Hukuk görüntüsü altında bir karar oluşturalım, acaba bunun sonucunda ne olur' anlayışını biz doğru bulmayız, çok tehlikeli buluruz. Ateşle oynayan elini yakar, evini yakar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı