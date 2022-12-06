CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bütçe görüşmelerinde telefonuyla kart oyunu oynadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri dün başladı. Genel Kurul konuşmalar sırasında ilginç bir görüntü de kameralara yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi.

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülmeye dün başlandı.

ARA SIRA OYUNU KESTİ, KÜRSÜYE CEVAP VERDİ

Mecliste konuşmaların yapıldığı sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, telefonundan kart oyunu oynarken bir başka milletvekili tarafından kamerayla görüntülendi. Görüntülerde Engin Altay'ın ara ara oyununu keserek kürsüdeki konuşmacı milletvekiline de cevap verdiği görülüyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE KADAR SÜRECEK?

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, dün Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay sunarken, AK Parti adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüye çıktı. CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma gerçekleştirdi.