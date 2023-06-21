TBMM Başkanı Kurtulmuş'un CHP'den 2 ricası: Anayasa ve içtüzük değişikliğini beraber yapalım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kendisini ziyaret eden CHP heyetinden 2 ricada bulundu. Kurtulmuş, yeni anayasa ve TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapma teklifini dile getirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretinde bulundu. CHP heyetinin tebriklerini kabul eden Kurtulmuş da, verimli bir yasama dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.

Milli iradenin tecelligahı TBMM'de, milletin beklentilerine uygun bir yasama dönemi geçirmeyi umduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasa ve içtüzük değişikliğinin önemine değindi.

"PARTİ DEĞİL MİLLET ANAYASASI"

Kurtulmuş, sivil, demokrat, kapsayıcı, çağdaş bir anayasa yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Siyasetteki birçok sorunun temelinde de bu ihtiyaç mevcuttur. Bir partinin anayasası olmaz, milletin anayasası olur. Mümkün olan en geniş mutabakat ile hep birlikte bu iklimi oluşturarak bu sürece katkıda bulunacağımıza inanıyorum." dedi.

"TARAFSIZ ÇALIŞMA" VURGUSU

Kurtulmuş, diğer önemli hususun ise TBMM İçtüzüğü olduğunu aktararak, bu konunun da ortak bir çalışmayla ekim ayında TBMM gündemine getirilebileceğini, bu konularda başkanlık görevinin kendisine verdiği hak ve sorumlulukların bilinciyle tarafsız bir çalışma sergileyeceğini kaydetti.

CHP, KURTULMUŞ'TAN DESTEK BEKLİYOR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kurtulmuş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, yasama faaliyetleri sırasında grubu bulunmayan partilerin milletvekillerinin de haklarının korunması konusunda Kurtulmuş'un desteğini beklediklerini söyledi.

ÖZEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları dedi:

"Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis'in sorumluluklarını görüştük.

27'inci Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik."