CHP'de kavga büyüyor! İmamoğlu ile gizli toplantı yapan Özgür Özel meydan okudu

CHP'deki gizli toplantıya katılan isimlerden olan Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'den bir çıkış daha geldi. İlk açıklamasında, "Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz" diyen Özel seçim mağlubiyetinin ardından özeleştiri yapılmadığını söyledi. Bir sonraki açıklamasında ise bu tarz toplantıların devam edeceğini vurgulayan Özel, "Hiçbir şüphe yok. CHP'yi diğer partilerden ayıran en büyük özelliği mahalleden itibaren sandık koyar, genel başkana rakip çıkarır." diyerek meydan okudu.

CHP'deki gizli toplantıya katılan isimlerden olan Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'den bir çıkış daha geldi. İlk açıklamasında, "Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz" diyen Özel, seçim mağlubiyetiyle ilgili özeleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Son açıklamasında toplantıların devam edeceğini vurgulayan Özel, "Hiçbir şüphe yok. CHP'yi diğer partilerden ayıran en büyük özelliği mahalleden itibaren sandık koyar, genel başkana rakip çıkarır." diyerek meydan okudu.

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de değişim sancıları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin üst düzey isimlerinin yaptığı gizli toplantı adeta deprem etkisi yarattı. Online toplantının görüntüleri sızdırıldı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı. Gizli toplantıda yer alan isimlerden olan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel MYK'ya katılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

"Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz." diyen Özgür Özel'den bir açıklama daha geldi. Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Özgür Özel, seçmenin kendilerinden özeleştiri beklediğini söylerken, toplantıların devam edeceğini belirterek adeta meydan okudu.

"SEÇMENİN MESAJINI ALGILAYAMADIK"

CHP'li Özgür Özel şunları söyledi: "Yatılı okul arkadaşlarımın WhatsApp grubundan tutun da Manisa'da seçim bölgesinde karşılaştığım yaşlı bir teyzeye ya da kızımın okul arkadaşlarına kadar şöyle bir şey var: Kimse hem bize hem genel başkanımıza hem partimize karşı seçimin ertesi günü bir tepki duymuyordu. Elbette hatalar yapıldı ama elden gelen yapıldı. Daha iyisini yapmalı ve başka bir yol bulmalıyız. Mevcut yol ve yöntemlerle bunu başarabildik" diyorlardı. Her seçim sonucu seçmenin bizlere yazdığı bir mektuptur. Bu mesajı doğru algılamamız gerekiyordu ama algılayamadık.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMAMAK SEÇMENİN KALDIRABİLECEĞİ BİR DURUM DEĞİL"

Bu durum seçmenimizde duygusal kopuşa sebebiyet verdi. 'Cumhuriyet'in 100. Yılı dediniz, ya demokrasi ya otokrasi dediniz, kaybettiniz ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz' duygusu arttı. Seçimin ertesi günü çıkıp, 'Biz kaybettik, üzgünüz, özeleştiri yapıyoruz, üstümüze düşeni yapıyoruz' diyerek gereğini yapsaydık bugün bu noktada olmazdık. 'Arkadaş bir hesap verin, hesaplaşalım' diyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında hala Erdoğan iktidardaysa seçmen bir sorumlu arıyor. Hepimiz sorumluyuz, bu hesabı vermemiz, bu özeleştiriyi yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamak üyelerimizin, seçmenin kaldırabileceği bir durum değil. Aynı duyguda birleşmeyince seçmen duygusal bir kopuş yaşıyor.

"NE KENDİ ADAYLIĞIMI DAYATIYORUM NE DE BAŞKASINI TARİF EDİYORUM"

Sayın Genel Başkana da şöyle eleştiriler yöneltiliyordu. MYK değişti, şu değişti, bu değişti, bu kadar mı diye. Bence her iki eleştiri de haklı. Bugün zoom toplantısında olanlara baktığınızda mesela Bülent Tezcan, 'Benden başlayarak değişmeli' demişti mesela. Kendilerinden başlayarak bir değişimden bahsediliyor. Partinin, Türkiye'nin önünü açmaktan bahsediliyor. Ben de ilk açıklamamda hatırlarsanız 'Gerekiyorsa en üst düzeyde sorumluluk almaya gerekiyorsa en üst düzeyde fedakarlık yapmaya hazırım' demiştim. Bugün de değişim derken, ne kendi adaylığımı dayatıyorum ne de bir başkasını tarif ediyorum. Ben sadece şunu söylüyorum; Biz CHP olarak ne yapacaksak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak yapmalıyız. Bu illa kendimize görev alanı tarif etmek demek değil.

"SES KAYDINDA UTANDIRACAK NE VAR?"

Toplantıda sızan ses kaydında utandıracak ne var? Son derece ahlaklı, son derece kurallara saygılı, kimsenin kimsenin yerine imza atmadığı, sahtekarlık olmayan bir toplantı. PM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak üzere imza toplanması konuşuluyor. O video kaydında utanılacak tek bir kelime yok. Kimseyi rencide edecek bir ifade yok. Yanlış olan ne, insanların partinin ve ülkenin geleceğini düşünmesi mi?"

"BİZİM ARAMIZDA HİYERARŞİ YOK"

Özgür Özel, "Toplantıya sanki Ekrem İmamoğlu başkanlık ediyor gibi algılandı" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey yok. Daha önce birçok toplantı yapıldı. Başka başka isimler de ev sahipliği yaptı. Zoom'un davetini Ekrem Bey açtı diye bu sefer öyle algılandı. Sonuçta her toplantının bir ev sahibi olacak. Bizim aramızda hiyerarşi yok, kimse kimseye patronaj dayatmıyor, kimse açısından kompleks yapacak bir durum yok."

"ETİK DIŞI HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz" açıklamaları sorulan Özgür Özel, "İzleyicilerin taktirine bırakırım. Etik dışı hiçbir şey yapılmadı. Genel başkanı sakınan, herkesin birbirine saygılı olduğu bir toplantıydı. O toplantıdan bir etik dışılık çıkarmak genel başkan olmazsa ben olmam diyen zoraki bir bakış açısının işi. Kendini partiye dayatanlar o toplantıdan bir etik dışılık çıkarabilirler ama ben o toplantıda etik dışı bir şey görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"ALENİYET KAZANMASINDAN RAHATSIZLIK DUYMADIM"

"Toplantıyı kimin sızdırdığını bulabildiniz mi?" sorusunuÖzel, "Bilmiyorum, peşine de düşmedim. Abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun derler ya… Utanılacak bir şeyin içinde olmadığım için aleniyet kazanmasından da rahatsızlık duymadım." sözleriyle yanıtladı.

"BUNDAN SONRA DA TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

Bundan sonra da toplantıların devam edeceğini söyleyen Özel, "Edecek, hiçbir şüphe yok… Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilerden ayıran en büyük özelliği mahalleden itibaren sandık koyar, genel başkana rakip çıkarır. Sağ kültüre hapsolanlar bunu eksiklik olarak görürler. Bizler öyle düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.