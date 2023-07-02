CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Sivas Katliamı zaman aşımına uğratılan bir insanlık suçudur

Haber : TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Madımak Katliamının 30. yıldönümünde Sivas'ta yapılan yürüyüş sırasında; "Sönmeyen bir alev var içimizde. Çünkü adalet yok. Adaletin olmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi; bu davanın, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmasına rağmen zaman aşımına uğratılmış olmasıdır. Zaman aşımını savunan bir tane hukukçu var, bir de ülkeyi yöneten var. İkisi, yani Recep Tayyip Erdoğan ve mahkemenin hakimi dışında bu davada zaman aşımını yakıştıran, uygulanması gerektiğini söyleyen yoktur. Bu bir insanlık suçudur" dedi.

Sivas Katliamının 30. yıldönümü… Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nin önünden, Madımak Oteli'nin bulunduğu yerdeki Sivas İl Özel İdaresi'ne ait Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar düzenlenen yürüyüşe katılan CHP milletvekilleri ile birlikte katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Özgür Özel, şunları söyledi:

"Acının yüreğimize düşüşünün 30. yılı… Sönmeyen bir alev var içimizde. Çünkü adalet yok. Adaletin olmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi; bu davanın, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmasına rağmen zaman aşımına uğratılmış olmasıdır. Zaman aşımını savunan bir tane hukukçu var, bir de ülkeyi yöneten var. İkisi, yani Recep Tayyip Erdoğan ve mahkemenin hakimi dışında bu davada zaman aşımını yakıştıran, uygulanması gerektiğini söyleyen yoktur. Bu bir insanlık suçudur. 30. yılda da Sivas'tayız. Yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Sivas için adalet sağlanana kadar, ailelerin yüreği soğuyana kadar bizim yüreğimiz soğumayacak. Biz bu davanın arkasındayız.

30 yıl önce Sivas'ta bütün Sivaslılara mal edilemeyecek ancak Sivas'ta yaşanan büyük nefret suçu, 30 yılda ülkeyi yönetenler tarafından toplumun diline, siyasi reflekslerine yerleştirilmeye çalışıldı. Gün geldi meydanlarda insanlar mezheplerinden dolayı yuhalatıldılar. Gün geldi, 'biliyorsunuz' diye manalı gülüşler atıldı. Ama bu ülkenin insanları Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü ile birbirine sarılmaya, birbirine sahip çıkmaya, birlikte yaşamaya ve birlikte olmaya devam edecekler. Bu ülkenin farklılıkları bu ülkenin gücüdür. Bu ülkenin farklılıklarını kendisine nimet bilip, onun üzerinden siyaset yapanlara inat, biz bu ülkenin tüm renklerini kucaklayacağız ve birlikte olacağız."