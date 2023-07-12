CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını ve yasama faaliyetlerine katılmasını talep etti
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CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın tutukluluk sürecinin devam ettiğini ve TBMM yasama faaliyetlerine katılamadığını belirterek, Türkiye'nin yargı alanındaki görevlilerini saygılı davranmaya çağırdı. Ayrıca, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın da serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, " Türkiye'nin yargı alanındaki tüm görevlilerini, bir başka erk olan yasamaya saygılı davranmaya, Can Atalay'ı bir an evvel serbest bırakmaya ve TBMM yasama faaliyetlerine katılmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika
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