CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını ve yasama faaliyetlerine katılmasını talep etti

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın tutukluluk sürecinin devam ettiğini ve TBMM yasama faaliyetlerine katılamadığını belirterek, Türkiye'nin yargı alanındaki görevlilerini saygılı davranmaya çağırdı. Ayrıca, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın da serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.