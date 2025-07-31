CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan Belediyelere Yönelik Operasyon Açıklaması

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başarır, "Türkiye'nin her yerine yayılan hukuksuzluk, başından beri belirttiğimiz organize bir hareket. Nerede Kütahya Belediyesi? Niye İstanbul dosyasında değil de Kütahya'da? Bugüne kadar sabah saat 6'da yüzlerce insanın evi basıldı. Alim Işık ile ilgili hiç açıklama yapıldı mı? Tek bir kalem oynatıldı mı? Buradan bir daha söylüyorum. Akın Gürlek sana yazıklar olsun. Eğer bu dosyaya bakıp Kütahya'yı ayıklamışsan. Ekim ayında Kütahya dosyasını, Kütahya'ya yollamışsan ve bu Alim Işık hakkında tek kalem oynamamışsa, insanların eşleri, anneleri, babaları tutuklanmış, cezaevine konulmuşsa bu soruşturma siyasidir, ahlaksızdır, hiçbir hukuku temeli yoktur. Soruyorum, Kütahya'yla ilgili bir gözaltı kararı duydunuz mu? Ama üzülerek söylüyorum. Bugün Beşiktaş Belediye Başkanımızın eşi ve kız kardeşi gözaltına alındı. 4 yaşında kızı Mila evde yalnız, çünkü eşi tutuklu. Oysa eşinin ticaret yaptığı, vergide sıralamaya girdiği ve o parayla ev aldığı bir gerçek. Kartal'da meydanda kendi parasını bozdurup ev alması suç, Kütahya belediyesinin 89 milyon, 70 milyon, 89 milyon, 520 milyon, 266 milyon, 555 milyon, 66 milyonluk ihalelerde fesat karıştırılmış, bu beyefendi yatağında. Ama Mila'nın annesi ev aldığı için, döviz bürosundan para bozdurduğu için bugün gözaltında ve çocuk ortada. Soruyorum Akın Gürlek, soruyorum Adalet Bakanı, soruyorum Recep Tayyip Erdoğan, içiniz rahat mı? Böyle mi soruşturma yapıyorsunuz? Böyle mi devleti temsil ediyorsunuz? İşte rapor ortada Kütahya Belediyesi ile ilgili. Bu dosya çökmüştür. Bu dosyanın şerefi, onuru Kütahya Belediyesi'ndeki yolsuzluklar kadardır. Haysiyetiniz varsa çıkın bunu açıklayın. Başta da Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Kendi belediyelerine, Cumhur İttifakı'nın belediyelerine dokundurmayacaksın. 4 yaşındaki Mila'nın annesini utanmadan, sıkılmadan gözaltına alacaksın. Önce mail, sonra birleştirme kararı, Akın Gürlek Ekim'in ilk haftasına geldikten sonra Kütahya Belediyesi'ni alıyor, cebine koyuyor, soruşturmaya oradan devam ediyor. Bu silsileye göre sırada İGDAŞ var. Çünkü kurgu yapmışlar. Bakın bir yıl önce çirkin bir kurgu yapmışlar. O yüzden bu soruşturmanın nedeni yolsuzluk yolunda mücadele değildir. Bu soruşturmanın tek sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın korktuğu, kaybedeceğini bildiği cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu esir alma operasyonudur. Deliller burada, Beşiktaş'ta burada, Seyhan da burada, Ceyhan da burada. Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, 'Ne işim var benim burada? Ben Adanadayım' diyor ya. Kütahya Belediye Başkanı niye burada değil? Maalesef gelinen nokta bu" dedi.