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CHP Grubu TBMM Genel Kurulu'nda Işık Açma-Kapatma Eylemi Yaptı

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CHP Grubu, asgari ücretlilere ve emeklilere zam yapılamamasını protesto etmek amacıyla cep telefonlarıyla ışık açma-kapatma eylemi yaptı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 10 dakika ara verdi.

CHP Grubu TBMM Genel Kurulu'nda, asgari ücretlilere ve emeklilere zam yapılamamasını protesto etmek amacıyla cep telefonlarıyla ışık açma-kapatma eylemi yaptı.

TBMM Genel Kurulu, siyasi partilerin grup önerileri, komisyonlardan gelen ve gündem dışı işlerin ardından, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi' görüşmelerine başladı. Kanun teklifi üzerine Saadet Partisi adına söz alan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Başkan, asgari ücretlilere ve emeklilere zam yapılamamasını protesto etmek amacıyla ışıklarımızı 1 dakikalığına yakacağız, söndüreceğiz. Bugün saat 21.00'de milyonlarca vatandaşımızla birlikte sesimizi duyuracağız. Zam yapın, seçim yoksa geçim var" dedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kürsüde konuşma yapılma imkanının kalmayacağını ifade ederek birleşime 10 dakika ara verdi. Önder, 'Ama bir ricam var, sıralara çıkmayın' diyerek milletvekillerine seslendi. Birleşimin kapanmasının ardından CHP Grubu, ayağa kalktı, telefon fenerlerini yakıp, söndürdü.

'GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR'

Genel kurul birleşime verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifi üzerine görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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