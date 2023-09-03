CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu: Samsun Betona Gömülüyor

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Samsun'daki sel felaketine ilişkin "Her yağmur sonrası Samsun sele teslim. Daha da vahim olanı Samsun'u yönetenler sanki bu felaketler hiç yaşanmıyormuş gibi davranmaya devam ediyorlar. Bakın yeni imar planları, Atakum Sahili'nde denize dolgu yapıp, yine birileri için imar rantı yaratmak. Samsun için yeni felaketlere davetiye çıkarmak. Beton lobisi ile birlikte iş tutmaktan, rant peşinde konuşmaktan yorulmadılar. Samsun böyle bir yönetim anlayışını ve bu anlayışın talancı, akıl ve bilim dışı eylemlerini daha fazla sırtında taşıyamaz" dedi.

CHP Genel Sekreteri ve eski Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Hancıoğlu, Samsun'un "rant ve betona" teslim edildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Yağan her yağmurda seller, su taşkınları yaşıyoruz. Planlı kentleşme, altyapı yatırımı yok. Kentteki sel ve taşkını önleme projelerinin hepsi kağıt üzerinde kaldı. Dereler ıslah edilmedi, riskli alanlara yönelik hiçbir eylem planı hazırlanmadı. Birinci sınıf tarım arazileri imara açıldı ve buna yenileri de eklenmeye başladı. Samsun betona gömülüyor ama altyapı, üstyapı, bilim, teknik ve hukuki sorunlar umurlarında bile değil. Varsa yoksa imar rantı, beton lobisi. İşte yaşadığımız sonuç ortada. Her yağmur sonrası Samsun sele teslim. Daha da vahim olanı Samsun'u yönetenler sanki bu felaketler hiç yaşanmıyormuş gibi davranmaya devam ediyorlar. Bakın yeni imar planları, Atakum Sahili'nde denize dolgu yapıp, yine birileri için imar rantı yaratmak. Samsun için yeni felaketlere davetiye çıkarmak. Beton lobisi ile birlikte iş tutmaktan, rant peşinde konuşmaktan yorulmadılar. Samsun böyle bir yönetim anlayışını ve bu anlayışın talancı, akıl ve bilim dışı eylemlerini daha fazla sırtında taşıyamaz. Samsun'u daha fazla mahvetmelerine göz yumamayız ve yummayacağız."