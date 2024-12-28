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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya Taziye Ziyaretinde Bulundu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı taziye ziyaretinde etti. Özel, başsağlığı dileklerini iletti ve Ağbaba'nın babası 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba'nın yarın toprağa verileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyetle Ağbaba'yı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Ağbaba'nın babası 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hüseyin Ağbaba, yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Politika
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