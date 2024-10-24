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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ Yaralısını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ Yaralısını Ziyaret Etti
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Ankara'daki terör saldırısında yaralanan TUSAŞ çalışanı Murat Solmaz'ı hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların durumu hakkında bilgi alındı.

Ankara'da dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ( Tusaş ) düzenlenen terör saldırısında yaralanan TUSAŞ çalışanı Trabzonlu Murat Solmaz'ı hastane odasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine dün gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıda yaralanan TUSAŞ çalışanlarına tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Özel'in ziyaret ettiği yaralı TUSAŞ çalışanları arasında yer alan Araklı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Solmaz'ın oğlu Murat Solmaz da yer alırken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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