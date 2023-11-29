CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve Merkez Konseyi Üyelerini Kabul Etti
Abone Ol
Son Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerini kabul etti. Kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Bursa Milletvekili de eşlik etti. Görüşmenin detayları açıklanmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerini kabul etti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşçıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala eşlik etti. Basına kapalı geçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşılırken, toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika