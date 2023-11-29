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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve Merkez Konseyi Üyelerini Kabul Etti

29 Kasım 2023 12:44 Son Güncelleme: 12:46 Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerini kabul etti. Kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Bursa Milletvekili de eşlik etti. Görüşmenin detayları açıklanmadı.