Haberler ›› Politika ›› CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ı kabul etti

7 Aralık 2023 14:59 Son Güncelleme: 15:01 Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Özel'in, Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu ile parti genel merkezinde bir araya geldiği belirtildi. Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Deniz Yavuzyılmaz ve Pınar Uzun eşlik etti.