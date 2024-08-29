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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suavi'nin konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki konserinin iptal edilmesi için baskı yapıldığını belirterek, partililerle birlikte konseri dinlemeye gideceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki konserinin iptal edilmesi için baskı yapıldığını, partililerle birlikte bu konsere gitme kararı aldıklarını söyledi.

İzmir'in Dikili ilçesinde 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Dikili Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katılan Özel, buradaki konuşmasında kendisi için Dikili'nin özel bir yeri olduğunu, küçük yaşlardan itibaren festivali takip ettiğini söyledi.

Son yerel seçimlerde partisinin İzmir'de büyükşehir ve 28 ilçede belediye başkanlığını kazandığını hatırlatan Özel, "Bugün İzmir'de biri büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere 28 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. O anahtarlar, Atatürk'ün partisinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Öyle bir sorumlulukları var hepsinin. Ben kendilerine güveniyorum. ve onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için CHP iktidarının önünü açmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Sanatçı Suavi'nin konserlerine yönelik saldırılara ve bunlardan kaynaklanan konser iptallerine tepki gösteren Özel, sanatçının yıllarca Dikili'de oturduğunu, tüm festivallerde sahne aldığını kaydetti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Suavi'nin kalktım evine gittim, dedim ki 'bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer senin bir konserine bir kez daha böyle bir tehdit olursa o zaman ben ne yapacağımı biliyorum' dedim. Şimdi Suavi'nin 30'u akşamı Aydın'ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor. O konserin iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir Fuarı'nı açacağız. Ardından İzmir İl Başkanımız, bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte Çine'ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye'yi korkunun, baskının altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi ezenlere de, sanatçıyı ezenlere, gençleri ezenlere de şunu söylüyorum; kibriniz yetti. Kimseye yukarıdan bakmayın. Kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

Konuşmaların ardından Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çiçek ve hediyeler verildi.

Festival sanatçı Melek Mosso'nun konseriyle devam etti.

Kaynak: AA / Politika

Özgür Özel Aydın Suavi izmir Çine Sanat Müzik Politika Güncel Haberler

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