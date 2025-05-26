Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'dan telefon bekliyor: Cevabı ben de merak ediyorum

Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'dan telefon bekliyor: Cevabı ben de merak ediyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında kendisine yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Özel, saldırıyla ilgili yeni bilgi beklediğini belirterek, "İlk gün sağ olsun aradı beni, çok düzenli bilgilendirme yaptı ama bir süredir... Ben de merak ediyorum, bir telefon gelir diye bekliyordum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SELÇUK TENGİOĞLU'NUN YUMRUKLU SALDIRISI

Programın bir bölümünde Özel, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Selçuk Tengioğlu'nun gerçekleştirdiği yumruklu saldırıya ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Bir telefon gelir diye bekliyordum

BAKAN YERLİKAYA'YA SESLENDİ: BİR TELEFON GELİR DİYE BEKLİYORDUM

"Saldırıyla, saldırganla ilgili elinizde yeni bilgi, belge var mı? Ne durumda o saldırı?" sorusunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek cevaplayan Özel, "Sayın İçişleri, soru size. Cevabı ben de merak ediyorum. İlk gün sağ olsun aradı beni, çok düzenli bilgilendirme yaptı ama bir süredir... Ben de merak ediyorum, bir telefon gelir diye bekliyordum." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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