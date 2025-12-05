CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, bugün öğleden sonra tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa'ya gitti.

Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret eden Özel, başhekim ve doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Özel, hastane ziyaretinin ardından geçtiğimiz günlerde gözünden ameliyat olan annesi Şükran Özel'i ve babasını evlerinde ziyaret etti.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi ve çocuklarını da evlerinde ziyaret eden Özel, daha sonra Ankara'ya hareket etti.