CHP Genel Başkanı Özel, eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Özbilgin'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Fikret Özbilgin için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Özel, Özbilgin'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.