CHP Genel Başkanı Özel, eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Özbilgin'in cenaze törenine katıldı
Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Özel, Özbilgin'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika