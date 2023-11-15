CHP Genel Başkanı Özgür Özel KKTC'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret etti. Özel, ziyarette CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman ile bir araya geldi ve Sosyalist Enternasyonel'e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman'ı ziyaret etti. Özgür Özel, ziyarette, CTP ile birlikte yer aldıkları Sosyalist Enternasyonel'e ilişkin "Sosyalist Enternasyonel'de bundan sonra partiyi ben temsil edeceğim. Sosyalist Enternasyonal'de Genel Başkan düzeyinde temsilin, meseleye çok daha fazla önem atfettiğimizi vurgulaması açısından önemli olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret etti. Özel, ziyaret programı kapsamında CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Ziyarette Özel'e; CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan oluşan heyet eşlik etti.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Erhüman, "CHP'yle Sosyalist Enternasyonal'de birlikte yer alıyoruz, o yüzden ilişkilerimizin iki kardeş parti düzeyinde geliştirilmesi her zaman arzı ettiğimiz bir şey. Bu vesileyle sizleri burada konuk etmek bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel ise şunları söyledi:

"Kongremiz CHP'nin ikinci yüzyıldaki ilk kongresiydi ve kongremizde Genel Başkan olarak seçildikten sonra ilk ziyareti söz verdiğimiz gibi KKTC'ye gerçekleştirmeyi uygun gördük. Bugün anlamlı bir gün, 40. yıl ve Cumhuriyet Bayramı. Bu dönemde hem Kıbrıs'ta hem bütün dış ilişkilerde biraz daha aktif, biraz daha CHP'nin iktidar yürüyüşünü destekleyen bir çizgide olacağız çünkü bizim birinci kongremiz Sivas Kongresi'ydi ve bize kurtuluş görevi vermişti. İkinci yüzyılın ilk kongresi de bize bir an önce iktidar olma görevi verdi ve bu iktidar yolunda etkili bir yürüyüş içindeyiz. Sosyalist Enternasyonal'de bundan sonra partiyi ben temsil edeceğim artık. Böylelikle Sosyalist Enternasyonal'de Genel Başkan düzeyinde temsilin, meseleye çok daha fazla önem atfettiğimizi vurgulaması açısından önemli olacağını değerlendiriyoruz."