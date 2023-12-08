Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! Yerel seçimle ilgili fikrini alacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İki ismin toplantıda yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişi yapması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İki ismin yerel seçimler öncesinde fikir alışverişi yapacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

GÜNDEMLERİNDE YEREL SEÇİMLER OLACAK

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ederek bugün saat 10.30'da eski genel başkanı çalışma ofisinde ziyaret etti. Özgür Özel'in ziyareti "nezaket ziyareti" olarak nitelendirilirken; görüşmede, Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler ve güncel siyasi konular hakkında görüş alışverişi yapacağı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Son seçimde 6'lı Masa'da yer alarak başka partilerle ittifak yapan CHP'de, şimdilerde yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği planlanıyor. Özgür Özel geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edip ittifak teklif etmişti. Akşener ise parti kararı ile ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title