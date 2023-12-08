Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İki ismin toplantıda yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişi yapması bekleniyor.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! Yerel seçimle ilgili fikrini alacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İki ismin yerel seçimler öncesinde fikir alışverişi yapacağı öğrenildi.

GÜNDEMLERİNDE YEREL SEÇİMLER OLACAK

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ederek bugün saat 10.30'da eski genel başkanı çalışma ofisinde ziyaret etti. Özgür Özel'in ziyareti "nezaket ziyareti" olarak nitelendirilirken; görüşmede, Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler ve güncel siyasi konular hakkında görüş alışverişi yapacağı belirtiliyor.

Son seçimde 6'lı Masa'da yer alarak başka partilerle ittifak yapan CHP'de, şimdilerde yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği planlanıyor. Özgür Özel geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edip ittifak teklif etmişti. Akşener ise parti kararı ile ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.