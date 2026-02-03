Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret edip başsağlığı diledi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Özel, ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremlerde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu.

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Politika
