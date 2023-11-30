CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.