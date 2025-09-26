CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'İstanbul ve Ankara'nın İradelerine Saldırılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saldırdıkları ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş'tır. İstanbul'un iradesine saldırıyorlar, Ankara'nın iradesine saldırıyorlar. Türkiye'yi gelecekte yönetecek partiye, geleceğin iktidar partisine darbe yapmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen 'Dil Devrimi 93'üncü Yıl Kutlamaları Ödül Töreni'ne katıldı. Özel, Çankaya Belediyesi ile birlikte etkinliği düzenleyen Türk Dil Derneği'ne ilişkin, "12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nun kurulması, 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe'deki Türk Dili Kurultayı'ndan sonra bunun yıl dönümlerinde hep Dil Bayramı kutlanıyor. Biz Türk Dil Kurumu'nun gerçek yapısının, bugünkü Dil Derneği olduğunu düşünüyoruz. Atatürk'ün vasiyetinde anılan yapı burasıdır. 12 Eylül darbesinden sonra askeri vesayet altına girmiş olan, bugün de siyasi iktidarın vesayeti altında olan Türk Dil Kurumu yerine, iktidar değişiminden sonra vasiyete uygun olarak yeniden Türk Dil Kurumu yapılandırıldığında herhalde Türk Dil Derneği, kendi görev sürecini başarıyla tamamlamış olacak" diye konuştu.

'SALDIRDIKLARI NE İMAMOĞLU NE YAVAŞ'

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Hattızatında saldırdıkları ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş'tır. İstanbul'un iradesine saldırıyorlar, Ankara'nın iradesine saldırıyorlar. Türkiye'yi gelecekte yönetecek partiye, geleceğin iktidar partisine darbe yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'HAKLILIĞIN VERDİĞİ GÜÇLE KAZANACAĞIZ'

Türkiye'yi kurtaranların, zor şartlarda mücadele ettiklerini ve ölümü göze aldıklarını belirten Özel, "Gerekirse ölümü göze alacağız, bu ülkeyi bir daha kurtaracağız. İşine geldi mi bize 'Amerikancı, mandacı, bilmem ne' deyip, sonra Trump'tan aferin almaya koşanların ya da bir dönem 'Komünistler Moskova'ya' deyip şimdi, 'Milliyetçiler, Cumhur İttifakı hadi hep beraber Moskova'ya, Pekin'e' diyenlerin; bir tanesi Washington'da icazet almaya giderken, öbür taraftan 'TRÇ ittifakı' diye bir tarif yapanların aslında birbirleriyle çelişkileri de birbirlerine güvenlerinin, inançların kalmadığı da o iktidarın ömrünün olmadığı da apaçık ortada. O yüzden hep söylediğim gibi bu salonda, meydanlarda, eylemlerde, fabrikalarda, tarlalarda, öğrenci servislerinde, öğrenci kampüslerinde her yerde ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz haklılığın verdiği güçle ve birlikte olmanın bize vereceği kuvvetle hep birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu.

Özel, konuşmasının ardından 'Onur Ödülleri'ni Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Baban Gökçeli, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve yazar Çiğdem Ülker'e takdim etti. Ödül alan bir diğer isim Dilek İmamoğlu ise programı sebebiyle törene katılamadı.