CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İktidarın Değişme İhtimali CHP'nin Hedefte Olmasının Nedeni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir." dedi.

Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, birilerinin gölgesinde durmayı değil, güçlü, tam bağımsız, iç barışı sağlanmış, demokratik Türkiye'yi savunduklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu ifade eden Özel, "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize, felç etmeye çalışmakta, CHP'yi, içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye, mümkünse CHP'yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP'ye değil iktidardan gitme ihtimalinedir." görüşünü savundu.

Yargı eliyle kirli bir yol açıldığını öne süren Özel, "Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl başlattıkları parti programına ilişkin bilgi veren Özel, son eleştiri ve önerileri de aldıktan sonra Olağan Kurultayı bir gün öncesinden başlatarak, delegelerin onaylarıyla, çağı yakalayan, yarınlara uzanan, dünyayla entegre ve Türkiye'deki herkese umut verecek program hazırlayacaklarını anlattı.

"19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaratılmaya çalışan imaj şudur. 'Bir kavga var, kavganın tarafı biz değiliz. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, taraflar CHP'li. Biz bu işin dışındayız' diyor AK Parti. Birincisi, şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış ve kendi kusuruna bakmadan partiye, yapıya, kişilere kinlenmiş birtakım aparatları buldular. Onları CHP'li gibi sundular. Ellerindeki yargı kollarıyla bu partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu."

Bugün, İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin, doğal delegelerin, iftiralara konu olan delegelerin sandık başına gitmeyeceği, yaklaşık 911 seçilmiş delegenin oy kullanacağı bir Kurultay yapacaklarını belirten Özel, hem irade tazeleyeceklerini hem de CHP'ye sahip çıkacaklarını kaydetti.

"Partiye kurulan kumpasa 'güvensizlik oyu' vermenizi talep ediyorum"

Özgür Özel, önceki Kurultay'da seçilen PM ve YDK üyelerinden sadece ikisinin değişeceğini, bunların dışında blok liste ile seçim yapacaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları paylaştı:

"Önümüzde bir kurultay yapılacak, o kurultayda, yani normal seyrindeki kurultayda anahtar listeden parti içi demokrasiden asla taviz yok. Bu herhangi bir kurultay olsa, birisi blok liste dese, kürsüye çıkıp göğsünü bu işe siper edecek olan benim. Sadece boşu boşuna gecenin bir yarısına kadar elinizde bir anahtarı temize geçmek için uğraşmamanız, vaktiyle yola koyulmanız ve iktidarımız için çalışmanız için buradaki teknik olarak ön almaya ve teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok liste ile oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız. Bundan sonraki süreçte hep beraber tarihe tanıklık edeceğiz."

Delegelere, "güvensizlik oylaması" için çağrıda bulunan Özel, "Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben, bütün PM üyelerimiz, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim." diye konuştu.

"Geleceğine sahip çıkanlara helal olsun"

CHP'nin 47 yıl aradan sonra birinci parti olduğunu dile getiren Özel, son 10 günde yayımlanan 5 ayrı ankette birinci olduklarını ve puan farkının da arttığını öne sürdü.

Özel, 6 Nisan'daki Kurultay'a katılanlardan bir söz aldığını hatırlatarak, "Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye? O zaman kalkın, dosta güven, olmayana kaygı verin. Ayağa kalkın, bu partiyi iktidara taşıyın. Millet ayaktadır. Sayenizde millet Edirne'de de ayaktadır, Ağrı'da da ayaktadır, Artvin'de, Antalya'da, İzmir'de, Konya'da, Van'da, Bayburt'ta, Gümüşhane'de ve Mersin'de de ayaktadır. Bu partiyi ayağa siz kaldırdınız, iktidara da siz taşıyacaksınız. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum. Partimize sahip çıkın, çünkü CHP'ye sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Geleceğine sahip çıkanlara helal olsun." ifadesini kullandı.

