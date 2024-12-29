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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hüseyin Ağbaba'nın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hüseyin Ağbaba'nın Cenaze Törenine Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı. Törende Malatya Valisi ve birçok protokol üyesi de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Ağbaba'nın cenazesi, daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Veli Ağbaba ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu ve Ensar Aytekin, CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, milletvekilleri, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika
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