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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturmasında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek. Görüşme, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "PKK/KCK örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek.

Özel, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da, Marmara Cezaevi'ne giderek Özer'le görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı hakkında yürütülen "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda bir akademisyen de olan Özer'in, geriye dönük yapılan 10 yıllık inceleme çerçevesinde görüştüğü 694 kişinin "örgüt mensubu olduğu" öne sürüldü.

Özer'in KCK'lı eski Milletvekili Remzi Kartal'la yapılan görüşmesinin ise çözüm süreci zamanı 2015'te gerçekleştiği belirtildi.

31 Ekim günü ise İçişleri Bakanlığı, Özer'in görevden alındığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak Esenyurt Belediyesine atandığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıÖmer Teker:

Ne olduğunuz belli değil.Kalıbızın adamı olmayı ne zaman becereceksiniz?

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıFurkan inci:

bu kafaylamı iktidar olacaksınız siz her hareketiniz iktidarın ekmegine yag sürüyor

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kalıbı belli olanların memleketi ortada

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıAhmet null:

İşlettikleri belediye kreşlerinde lgbt üyeleri çalışıyor çocuğunu kreşe gönderenler dikkat etsin

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Haber Yorumlarıoturan:

Koskoca Genelkurmay’ı terörist fiye aldınız sonra tıpış tıpış saldınız bunu da salacaklar amaç ülkede kaos yaratmak

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

altı oka bir ok daha ekleyin. PKK deynekçiligi olsun ilkelerinizde

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yani illa bağırıp çağırmak mı lazım izin almak için . İlla dürtmek mi lazım . 28 gün be HZ Eyyub'u da sollattırdınız bize . Neyse , o keserin sapı

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