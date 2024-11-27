CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "PKK/KCK örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek.

Özel, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da, Marmara Cezaevi'ne giderek Özer'le görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı hakkında yürütülen "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda bir akademisyen de olan Özer'in, geriye dönük yapılan 10 yıllık inceleme çerçevesinde görüştüğü 694 kişinin "örgüt mensubu olduğu" öne sürüldü.

Özer'in KCK'lı eski Milletvekili Remzi Kartal'la yapılan görüşmesinin ise çözüm süreci zamanı 2015'te gerçekleştiği belirtildi.

31 Ekim günü ise İçişleri Bakanlığı, Özer'in görevden alındığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak Esenyurt Belediyesine atandığını duyurdu.