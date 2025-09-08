Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa'yı parti genel merkezinde kabul etti. Ziyarette Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresini tamamlayan Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa'yı parti genel merkezindeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail'den Lübnan'a saldırı! Dumanlar yükseldi, ölüler var

İsrail ateşkesi ihlal etti, o ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar, Arda Güler'i yerin dibine soktu: Lamine Yamal...

İspanyollar, Arda Güler'i yerin dibine soktu: Lamine Yamal...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.