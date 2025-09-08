CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresini tamamlayan Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa'yı parti genel merkezindeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
