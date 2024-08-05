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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitimde ulusal mutabakata vurgu yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelerek yeni müfredat oluşturmanın önemini vurguladı. Özel, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde başarının temel faktörünün ulusal eğitim programları olduğunu belirtti ve Almanya'da iktidar değişikliklerinin eğitim anlayışını etkilemediğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün için dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakarsanız başarılarının altındaki temel faktör, üzerinde mutabakata varmış oldukları ulusal eğitim programlarının olması. Almanya'da Hristiyan Demokratlar gidince, Sosyal Demokratlar gelince eğitim anlayışı ve hedefleri hiç değişmiyor" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde eğitim sendikalarının temsilcileri ile bir araya geldi. Eğitimcilerle bir araya gelmenin eğitimin geleceği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Özel, yeni oluşturulacak müfredatta herkesin görüşüne ve bilgisine başvurulması gerektiğini söyledi. Yeni müfredat oluşturmanın elzem olduğunu belirten Özel, müfredat oluşturmanın anayasa oluşturmak kadar önemli olduğunu dile getirdi.

"Eğitim maratonundaki çıktıları da değerlendirebilmeyi ve bunun üzerinde konuşmayı ümit ediyoruz"

Özel, "Bugün hem toplu halde bir araya gelmek, hem sizin kendi değerlendirmelerinizi dinlemek hem de bizim yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bilgi vermek üzere sizleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yaptığımız toplantıda Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş'ın yönetiminde gerçekleştirdiğimiz eğitim maratonundaki çıktıları da değerlendirebilmeyi ve bunun üzerinde konuşmayı ümit ediyoruz. İktidara gelince ne yapacağımızı biliyoruz ama bunu muhalefetteyken netleştirmek, toplumla paylaşmak ve bir gölge bakanlık çerçevesi içerisinde 'biz olsaydık ne yapardık, ne öneriyoruz ve geldiğimizde ne yapacağız?' bunu açık olarak kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Almanya'da Hristiyan Demokratlar gidince, Sosyal Demokratlar gelince eğitim anlayışı ve hedefleri hiç değişmiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli bakanlıkların başında geldiğini söyleyen Özel, "Kısa, orta, uzun vadeli planların yapılması ve bunun üzerinde ulusal mütaabakat aranması gerekiyor. Bugün için dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakarsanız başarılarının altındaki temel faktör, üzerinde mutabakata varmış oldukları ulusal eğitim programlarının olması. Almanya'da Hristiyan Demokratlar gidince, Sosyal Demokratlar gelince eğitim anlayışı ve hedefleri hiç değişmiyor. Orada hiç kimse 'iktidarı değiştireyim de çocuğumun aldığı eğitimin kalitesi artsın' demiyor. Bunun için bir genel mutabakata ihtiyaç var. Paydaşlarla birlikte çalışmaya ve biz geldik bildiğimizi yaparız demek yerine bunun doğrusu nedir, bunu hep birlikte aramaya ihtiyaç var" diye konuştu.

"Müfredat yapmanın anayasa yapmak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz"

Milli eğitimde temelin bilime dayandırılması gerektiğini söyleyen Özel, "Bizim CHP olarak müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli gördüğümüz değerlendirmemizin bir kez daha altını çizmek isterim. Anayasa yapmak konusunda ülkede sürekli bir çağrı var. İşin özüne girene kadar söylenen bütün pırıltılı laflara katılıyoruz. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir, zaman geçtikçe yıpranmayan, güçlenen metinlerdir deniyor. Ama bunu yapmak için gerekli irade gösterilmiyor. Biz bu sözlerin hepsini müfredat yapılması için de duymak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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