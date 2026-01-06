CHP Genel Başkanı Özel, DYP Genel Başkanı Küpeli ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile bir araya geldi.

Özel'in Meclis'teki makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da eşlik etti.