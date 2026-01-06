CHP Genel Başkanı Özel, DYP Genel Başkanı Küpeli ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile Meclis'teki makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Bursa Milletvekili de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile bir araya geldi.
Özel'in Meclis'teki makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da eşlik etti.
