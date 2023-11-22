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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner de katıldı.