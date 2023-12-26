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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yaşar Okuyan'a başsağlığı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında, bugün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Okuyan için taziye mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

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